Migranti | Viminale risponde a Consiglio Ue | “Decreto per prevenire abusi norme”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Illegge 1/2023 sui salvataggi in mare ha l’obiettivo di “possibilidella normativa di settore, riferita a salvataggi operati occasionalmente e non, invece, ad attività di intercetto e recupero sistematico e non occasionale diin partenza dalle coste africane”. Lo scrive il ministero dell’Interno, in una lettera di risposta al commissario per i diritti umani deld’Europa che ha invitato il governo a prendere in considerazione il ritiro o la revisione dellegge 1/2023. Per il, “le nuove disposizioni non impediscono alle Ong di effettuare interventi multipli in mare, né, meno che mai, le obbligano a ignorare eventuali ulteriori richieste di soccorso nell’area, qualora già abbiano preso a bordo ...