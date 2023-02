(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sarà l' autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso diGrande , la 49enne di Arzano morta ieri all'alba in unaad Acerra. La donna si era sottoposta, dueprima, a un' ...

Sarà l' autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso di Giuseppina Grande , la 49enne di Arzano morta ieri all'alba in unaad Acerra. La donna si era sottoposta, due giorni prima, a un' operazione di addomino - plastica . La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Napoli Nord e portata ......e l'Ufficio scolastico regionaleorganizzare una serie di incontri con esperti del settore... Daniele La Barbera, ordinario presso lapsichiatrica dell'Università di Palermo; Giuseppe ...

Va in clinica per dimagrire e muore dopo l’intervento, il marito torna a prenderla: “Sua moglie... Il Riformista

Acerra 49enne morta dopo intervento estetico: denunciata la clinica Tag24

In clinica per un'operazione di addomino-plastica, Giuseppina muore due giorni dopo leggo.it

Ricerca clinica, benefici per 40mila pazienti italiani l'anno - Salute ... Agenzia ANSA

Ricerca clinica, ogni anno investiti 750 milioni di euro in ... Ordine Medici Roma

Giornata di interrogazioni al Senato per il ministro della Salute Orazio Schillaci. La quinta ha riguardato la vicenda del neonato deceduto all'ospedale Pertini di Roma. A porre la questione Elena Mur ...Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso di Giuseppina Grande, la 49enne di Arzano morta ieri all'alba in una clinica ad Acerra. La donna si era sottoposta, due giorni prima, a ...