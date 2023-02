Ilaria D’Amico | brutto periodo per lei e Buffon | l’annuncio spiazza tutti

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 2 febbraio 2023)e Gigistanno insieme ormai da quasi dieci anni e, nonostante i normali alti e bassi, sembrano non soffrire affatto il passare del tempo. Il loro è stato un vero colpo di fulmine, come ha dichiarato in passato la stessa, e dal loro amore è nato, nel 2016, il primo figlio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.