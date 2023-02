Guerra in Ucraina | Von der Leyen è arrivata a Kiev e annuncia il Centro internazionale per i crimini russi

, Bakhmut rasa al suolo. 'I russi uccidono tutti', città assediata su tre lati Putin prepara una nuova grande escalation: il piano della Russia (che teme la controffensiva) L'...... arriva a Kiev , dove ha già anticipato che un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia sarà approvato entro il 24 febbraio, primo anniversario della. Parlando dell'ingresso dell'...

La terza fase della guerra in Ucraina: cosa succederà Today.it

Guerra Ucraina, incendio vicino al ponte Kerch: 8 morti in Crimea. Von der Leyen: «Putin rischia il futuro del ilmessaggero.it

Mattarella: gli aiuti militari a Kiev servono a far cessare la guerra, non ad alimentarla RaiNews

Guerra in Ucraina. Tra i falchi militari Usa c'è chi tira il freno: no a un conflitto prolungato con Putin, il vero nemico è la Cina - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Guerra Ucraina, Biden: "Discuterò con Zelensky l'invio di nuove armi" - Esteri - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra in Ucraina, Von der Leyen è arrivata a Kiev per evidenziare tutto il suo sostegno e quello dell'Ue al popolo ucraino.Gli Stati Uniti preparano un pacchetto di aiuti per l'Ucraina da oltre 2 miliardi di dollari con armi a lungo raggio come le Glsdb ...