“Cacciatelo subito” Amici 22 | pubblico scatenato contro Raimondo Todaro | stavolta non lo perdonano

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023)22, sembra proprio cheabbia preso il posto di Alessandra Celentano nella lista dei professori più temuti (e meno simpatici). Dopo il caso Eleonora sono in molti sui social a chiederne l’eliminazione. Cosa è successo? Dopo averla voluta nel castha rimandato l’allieva a casa. “Sono passate tre settimane insieme – spiega– ti ho fatto entrare perché sei latinista nelle vene, l’attitude è perfetto, sapevi anche che dovevamo fare tante cose insieme, lavorando insieme mi sono reso conto che tante cose non le sapevi proprio”. “Non è che non le facessi bene, non eri a conoscenza, tutte le cose nuove le hai messe in pratica più in sala che in puntata. Non solo. In altri momenti il frullatore di notizie ti ha mandato in crisi e non eri serena… ad oggi penso che non ...