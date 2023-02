Super ospiti internazionali | finale Sanremo 2023 | l’annuncio di Amadeus spiazza tutti! – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non solo i Black Eyed Peas tra ial Festival diè intervenuto anche questa sera, nell’edizione delle ore 20.00 del Tg1, per fare un nuovo annuncio eclatante., i Depeche Mode nella serataA pochissimi giorni dall’esordio della 73esima edizione del Festival di,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.