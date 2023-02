Spazio | Thales Alenia Space fornirà sistema Tetra per satellite tlc coreano Geo-Kompsat-3

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb. (Adnkronos) -ildi propulsione elettricaper ilGeo--3. La joint venture tra(67%) e Leonardo (33%) ha annunciato di avere siglato un contratto con l'Agenzia spaziale coreana (Kari -Korea AeroResearch Institute) per la fornitura di propulsione elettrica da incorporare nelGeo--3 (Gk3), il cui lancio è previsto nel 2027. Il Gk3 è undi telecomunicazioni multibanda cheservizi di comunicazione satellitare a banda larga nella penisola coreana e nelle aree marittime circostanti. In ...

Qui il Politecnico sta investendo molto con unodi 12 mila metriquadri dedicato ai laboratori di ricerca, posizionati a fianco di realtà centrali del settore come Leonardo, Altec e......a una metodologia arbitraria e non pubblicata nell'utilizzare i risultati degli studi di... Lo studio dell'Università di Cambridge conclude: 'I nostri risultati lascianoall'ottimismo. ...

Spazio, Thales Alenia Space fornirà sistema Tetra per satellite tlc ... Adnkronos

Thales Alenia Space, Comparini: "Spazio e digitale sempre più ... SpacEconomy360

Spazio, Thales Alenia Space potenzia con Esa le comunicazioni quantistiche Adnkronos

Spazio, nuovo sistema di salvataggio in Thailandia grazie a tecnologia Thales Alenia Space Adnkronos

Un 2022 ricco di successi per Thales Alenia Space – Analisi Difesa Analisi Difesa

Noordwijk, 30 gen. (askanews) - Grazie al programma Galileo, l'Europa può contare su un sistema di navigazione satellitare in grado di offrire una precisione orizzontale di soli 20 centimetri e vertic ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...