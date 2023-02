Plusvalenze | stipendi | penale e Uefa | le 5 partite extracampo della Juve

In attesa del ricorso al collegio del Coni dopo i 15 punti di penalizzazione afflitti dalla corte federale, la Juventus si prepara ad altre ......sulla base delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello federale sul caso. ... Juventus, 'cancellata' la penalizzazione per la manovraLo scenario a sorpresaNel prosieguo, ...

Juventus, si uniscono i filoni su stipendi e nuove plusvalenze Sky Sport

I calciatori che rischiano la squalifica per la manovra stipendi della ... Fanpage.it

Sky - Inchiesta Juventus, si uniscono filoni stipendi e nuove ... CalcioNapoli24

Juve, plusvalenze e manovra stipendi: cosa rischiano i bianconeri Sky Sport

Stipendi, Uefa, plusvalenze bis: gli altri rischi per la Juve La Gazzetta dello Sport

Non è affatto un periodo facile per la Juventus, che sta facendo i conti con le delicate inchieste riguardanti le plusvalenze fittizie e la manovra stipendi. Il primo filone è già costato una ...La Juventus al centro, ancora, delle polemiche e non solo per il caso plusvalenze: adesso i bianconeri potrebbero ricevere buone notizie.