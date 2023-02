Non può essere elemento di pressione sul governo | Cospito | Nordio chiude i giochi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "Lo stato di salute di un detenuto non può costituiredinei confronti dello Stato per modificarne lo status di detenzione": questa parte dell'intervento di Carloalla Camera, nel corso dell'informativa sul caso-Alfredo, l'anarchico in regime carcerario di 41 bis.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev