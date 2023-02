GF Vip | Scontro di fuoco tra Tavassi e Antonella | volano parole pesanti | lei reagisce in malo modo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) EdoardoFiordelisi litigano al GF Vip Ancora un’altra accesa discussione nella Casa del GF Vip e questa volta i protagonisti sono Edoardoed. I due non hanno mai avuto grande complicità anche perchè il fratello di Guendalina è completamente dalla parte di Donnamaria. Fin dal primo istanteha definito L'articolo proviene da KontroKultura.

Lotra Antonella Fiordelisi e i concorrenti del GFIl tutto è nato quando Edoardo Tavassi mentre stava chiacchierando in veranda insieme agli altri concorrenti, ha tirato fuori il ...... anche perché losarebbe impari. Non è ufficiale, me ci si attende un ultimo appuntamento ... Al suo fianco l'ex GFSoleil Sorge, l'influencer e presentatrice Paola Di Benedetto e l'attore ...

Gf Vip, scontro tra Edoardo e Antonella: “Fai la vittima perché tieni ... Cinque Quotidiano

Edoardo Donnamaria, lo scontro con Sonia Bruganelli Mediaset Infinity

"GF Vip", tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è crisi profonda, ma poi arriva l'abbraccio TGCOM

“GF Vip”, Signorini cerca di zittire Sonia Bruganelli che reagisce in malo modo Perizona

Gf Vip, diretta 23 gennaio: è scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Questa sera nuovo eliminato ilmattino.it

Antonella Fiordelisi contro tutti al GF VIP: l’influencer campana ieri sera ha litigato con i suoi inquilini accusandoli di “fare ...Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip è andata in scena l’ennesima puntata della telenovela dei Donnalisi. Un faccia a faccia durissimo, tra i più aspri da quando la coppia si è formata e più ...