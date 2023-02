Clima | 4% mortalità estiva attribuibile a isole di calore urbane | studio

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Oltre il 4% dei decessi che si registrano nelle città europee durante i mesi estivi è dovuto alledie un terzo di queste morti potrebbe essere evitato raggiungendo una copertura arborea del 30%. Lo spiega unopubblicato su ‘The Lancet’ e condotto dall’Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), sostenuto dalla Fondazione ‘la Caixa’. I risultati della ricerca evidenziano i benefici sostanziali di piantare più alberi nelle città per attenuare l’impatto del cambiamentotico. “Le previsioni basate sulle emissioni attuali indicano che le malattie e i decessi legati aldiventeranno un onere maggiore per i nostri servizi sanitari nei prossimi decenni”, afferma Tamara Iungman, ricercatrice di ISGlobal e prima autrice dello ...