Bisceglie | accusa | droga ed esplosivi in casa | arrestati madre e figlio Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio da parte deidi, tese a limitare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. I militari della locale Tenenza, nel corso di perquisizione domiciliare d’iniziativa eseguita con il supporto di personale del NucleoCinofili di Modugno, hanno scoperto all’interno di un piccolo appartamento in cui convivono, rispettivamente di anni 68 e 37, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, in parte già frazionata in dosi, del peso complessivo di oltre 100 grammi, materiale vario per il confezionamento della sostanza e la somma di denaro di circa 4000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e ...