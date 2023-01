Ladispoli | Rosolino | “A breve la delibera per modificare il regolamento del Consiglio Comunale dei Giovani”  consigli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 gennaio 2023)– “La costituzione deldei Giovani mi sta molto a cuore e si sta lavorando in questa direzione”. A parlare è il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Riccardo, che si è fatto promotore di numerosi incontri con i giovani di. “Durante i diversi incontri con i ragazzi- ha proseguito– è emersa l’esigenza di modificare ildeldei giovani valutando, in particolare, due aspetti. Il primo riguarda il cambiamento della fascia d’età per dare l’opportunità anche ai quattordicenni di potersi candidare, il secondo si riferisce al numero dei consiglieri eletti, in modo di equipararlo al. A ...