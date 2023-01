Benevento | l’ultima idea è un giovane della Juventus

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna corsa contro il tempo per mettere a disposizione di Fabio Cannavaro i rinforzi richiesti.del direttore sportivo Pasquale Foggia conduce a Torino, sponda. Il dirigente delavrebbe messo nel mirino il centrocampista offensivo Marley Aké. Il francese classe 2001 è un esterno offensivo di piede destro, abituato a giocare soprattutto a sinistra per accentrarsi. All’occorrenza può essere impiegato sulla fascia opposta o in attacco. Nato a Beziers, Aké è uno dei profili più interessanti del florido vivaio bianconero, tanto dall’aver debuttato lo scorso anno in serie A, disputando quattro partite con la formazione di Massimiliano Allegri. Cresciuto nel Marsiglia, il 22enne è tornato a giocare in serie C con laUnder23 dopo la ...