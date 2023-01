Salernitana | sconfitta nella trasferta contro il Pucetta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Domenica no per laFemminile 1970 impegnata inil. La sfida del quindicesimo turno del girone C di Serie A2, la seconda del girone di ritorno, vede le ragazze di mister Lanteri sconfitte: ad Avezzano (Aq) termina 6-1 per le padroni di casa. Il quintetto di capitan Lisanti resta fermo cosi a 15 punti in classifica: nota più che lieta l’esordio della quattordicenne Silvia Miccio, prodotto dell’Under19, in una gara che ha visto comunque una buona prestazione in considerazione di una rosa limitata tra squalifiche ed infortuni. Il match ha visto prima dell’inizio delle due frazioni un minuto di silenzio per ricordare le vittime della Shoah. La gara Mister Lanteri si affida dal primo minuto a D’Urso tra i pali con Lisanti, A.Giugliano, Gonzalez e ...