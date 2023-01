Tiro a segno | Coppa del Mondo Jakarta 2023 | i risultati di sabato 28 gennaio Vittorie per Giappone e Ungheria

Leggi su oasport

(Di sabato 28 gennaio 2023) La prima tappa delladeldiè ufficialmente iniziata a. In Indonesia si sono infatti tenute le prime due gare del programma dell’evento indonesiano. Ecco come sono andate le cose in questo28. Finale 10m carabina ad aria compressa uomini A griffare la vittoria è il nipponico Naoya Okada, al suo primo successo assoluto in CdM. Ilse nel Gold Medal Match è riuscito a spuntarla 16-14 sul kazako Konstantin Malinovskiy, alla fine secondo. Terzo posto invece per la sorpresa svedese rappresentata da Marcus Madsen. Finale 10m carabina ad aria compressa donne La solida ungherese Eszter Meszaros, classe 2002 ma già da molto tempo sulla scena internazionale, sale sul gradino più alto ...