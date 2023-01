Sanremo 2023 | Alessandro Siani verso il festival | monologo o solo promo?

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) –sarà ospite deldi. L’attore e regista napoletano – a quanto apprende l’Adnkronos – salirà sul palco dell’Ariston anche per raccontare il suo nuovo film che lo vede nella doppia veste di regista e interprete, ‘Tramite Amicizia’, in uscita nelle sale subito dopo il, il 14 febbraio distribuito da 01 Distribution. Ma non è escluso che l’attore possa portare uncomico alproprio sul tema dell’amicizia, che è al centro del film. La serata delin cuisarà all’Ariston non sarebbe ancora stata definita, così come non è chiaro se con lui ci saranno gli altri protagonisti del film. ‘Tramite Amicizia’, nel cui cast ci sono anche ...

FantaSanremo è anche green: il bonus 3Bee per ogni azione sostenibile sul palco dell'Ariston, LDA: 'All'Ariston per cantare l'amore come lo vivono i ventenni come me' Chiara Francini, co ...Stamattina Davide Donadei ha svelato due Big di: non poteva farlo. Ha prima svelato che ci sarà Ultimo, suo cantante preferito. Poi Alberto gli ha chiesto un nome revival e quindi ...

Sanremo 2023, i Cugini di Campagna: «Andiamo all'Ariston grazie ai Maneskin» La Verità

Sanremo 2023, Rosa Chemical a FQMagazine: “Ho aperto un profilo OnlyFans perché sono a mio agio col… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, i Coma Cose tornano con un amore invincibile RaiNews

Sanremo 2023, la profezia di Mentana: "Zelensky come i Jalisse" Liberoquotidiano.it

Svelati i duetti di Sanremo 2023 Fedez, Noemi, Salmo e Lorella Cuccarini tra i primi nomi La Gazzetta dello Sport

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, Paola Egonu si prepara a lasciare per una sera il campo di pallavolo per co-condurre la terza serata della kermesse canora, ...Il super ospite che duetta con un cantante in gara potrà esibirsi anche in altri momenti di Sanremo 2023 che non partecipano alla competizione canora. Ecco la nuova regola del festival che sana la ...