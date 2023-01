I russi hanno reso il procione rapito a Kherson un’arma di propaganda

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 gennaio 2023) La sua patria non l’ha dimenticato, anche ora che è nelle grinfie dei nemici. Il’durante la ritirata da. Forse come rappresaglia, forse per ottenere un riscatto.ipotizzato di usarlo come contropartita in uno scambio di prigionieri. È costretto a girare video propagandistici per il Cremlino, che lo schiavizza nelle campagne social, ma la sua frustrazione è evidente. Il ministero della Difesa ucraino ha promesso di vendicarlo. Non è un comandante, o un pilota, e nemmeno un leader politico, ma un animale. Un, per l’esattezza. Prima di lasciare la città, lo scorso novembre, le truppe nemiche non solosvuotato il museo, nelle più gravi razzie d’arte dai tempi dei nazisti, ma persino lo zoo locale....