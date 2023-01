(Di venerdì 27 gennaio 2023) Salirà suldel Palatorrino a, il prossimo 24dell’attrice, che il prossimo mese disputerà il suo secondo match da pugile professionista. Il nome della sfidante non è stato ancora svelato, ma il piatto forte della seratail titolo latino dei pesi medi, che metterà di fronte dueni doc come Vincenzo Bevilacqua e Khalil El Harraz. Futura campionessa Tornando alladi, ad augurarle una lunga ed importante carriera nel mondo della boxe, c’è il promoter Davide Buccioni: «Spero chepossa diventare un campionessa» ma c’è suspense sul nome della sfidante, di cui l’organizzatore dice ...

VALENTINA ANGIOLINI: UNA STELLA SUL RING OrticaWeb

Valentina Angiolini, la nipote di Ambra star del pugilato: il 24 febbraio sul ring a Roma. Ci sarà la zia ilmattino.it

Pugilato: Valentina Angiolini sul ring, è la nipote di Ambra Agenzia ANSA

