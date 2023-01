Sundance 2023 | A Thousand and One e Going to Mars conquistano i premi assegnati dalla giuria

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Aand One, opera prima di A.V. Rockwell, e il documentarioTo: The Nikki Giovanni Project hanno vinto idelladel. IlFilm Festivalsi è concluso con la vittoria di Aand One, film che si è aggiudicato il grando dellanei progetti di finzione prodotti in America, mentre è statoto: The Nikki Giovanni Project a conquistare la categoria dedicata ai documentari. Il film drammatico direttoregista A.V. Rockwell, al suo esordio dietro la macchina da presa, racconta la storia di una madre single che vive negli anni '90 a New York. La prima ...