LIVE Sci di fondo | 10 km Les Rousses 2023 in DIRETTA | al via gli uomini | Pellegrino e De Fabiani alla ricerca di risultati

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Primi tempi al km 1.5 e al km 2: Vuillet 3’51?9 e poi 4’35?4, per Graz ritardo di 1?6 nel primo caso e vantaggio di 1?2 nell’altro. 14:48 Prossimo al via anche Mikael Abram, di scena con il numero 9, mentre è con il 13 che parte Paolo Ventura. 14:46 Di scena ora anche Davide Graz, il primo degli azzurri al via. 14:45 Si parte! Vuillet primo a prendere il via, otto gli intertempi prima del traguardo. 14:43 Ultime fasi prima delle prime partenze! 14:40 Cinque minuti al via di questa che si preannuncia una 10 km a tecnica libera davvero interessante! Ricordiamo anche gli appuntamenti con le gare in classico, la sprint di domani e la 20 km mass start di domenica. 14:37 Condizioni meteorologiche praticamente identiche a quelle della gara femminile: buone, ma con nuvole. 14:34 Primo a partire sarà il francese ...