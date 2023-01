“Le Iene” | perché Teo Mammucari non c’è più | il motivo ufficiale

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’assenza di Teodurante l’ultima puntata de Le, andata in onda lo scorso 24 gennaio, ha fatto parecchio rumore. E, come sempre, non hanno tardato a sopraggiungere mille ipotesi (alcune alquanto surreali) sul possibiledi una mancanza tanto eclatante. Del resto c’era da aspettarselo, visto il successo del programma di Italia 1 dovuto anche alla coppia Belen-ormai ben rodata. Dopo giorni di rumors è stata la stessa Mediaset a diffondere un comunicato, per mettere a tacere le voci di corridoio una volta e per tutte.Teonon torna a “Le” Quando Teonon ha fatto il suo ingresso nello studio de Lelo scorso 24 gennaio, i telespettatori sono stati ...