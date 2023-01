GF Vip | Antonino Spinalbese svela la grande paura che ha per sua figlia | ecco cosa teme

(Di venerdì 27 gennaio 2023)parla spesso di suanella casa del GF Vip e in queste ore hato unache ha in merito alla bambina. Malgrado la storia d’amore con Belen Rodriguez sia volta al capolinea, il rapporto tra il parrucchiere e la bambina non ha subito alcun danno collaterale. Il concorrente è L'articolo proviene da KontroKultura.

Spinalbese , chiuso al GFdallo scorso settembre, si è lasciato andare ad una confessione molto intima sulla figlia Luna Marì e sull'ex compagna Belen Rodriguez. GFsu Luna e Belen Nelle ultime ore al GFSpinalbese è tornato a parlare della figlia Luna Marì e dell'ex compagna Belen Rodriguez . Senza giri di parole, il Vippone ha ...Spinalbese si lascia andare ad altre confessioni sulla storia con Belén e ammette di aver sognato con lei una "famiglia perfetta". Nella casa del Grande FratelloSpinalbese è stato ben attento a non pronunciare esplicitamente il nome di Belén Rodriguez , ex compagna e madre di sua figlia Luna Marì . Non sono mancati, però, i riferimenti alla ...

GF VIP, Antonino guarda preoccupato la magrissima Giaele farsi la doccia: quanto pesa ora leggo.it

Murgia, urla contro di lei fuori dalla casa del GF Vip: la reazione di Antonino Biccy

Gf Vip, Giaele si sdraia su Antonino e... ilmessaggero.it

GF VIP, Antonino guarda preoccupato Giaele farsi la doccia ilgazzettino.it

Antonino Spinalbese trova dei topi nella Casa del GF Vip, Andrea Maestrelli: Grossi come pantegane Fanpage.it

Antonino Spinalbese adora far indossare capi alla moda alla figlia Luna Marì: con la bambina le piace giocare coi look. Nella Casa del GF Vip l’ex hair stylist parla ancora una volta della bambina ...Antonino Spinalbese, in un momento di confessione al GF Vip, ha parlato della figlia Luna Marì e dell'ex compagna Belen Rodriguez: tra paure ed errori.