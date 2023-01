Fiorentina | Brekalo | “Contento di essere qui | è sempre stata la prima scelta”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Josipè arrivato questa sera a Firenze ed è andato subito a cena con il Direttore Generale del club viola, Joe Barone. “Sono moltodiarrivato a Firenze, per me è la città più bella d’Italia, questo è un grande passo in avanti nella mia carriera. Per me lala, avevo altre opzioni in Italia e Spagna ma volevo solo venire qua. Voglio faremeglio, quando non giochi tanto non è facile, ma penso di riprendermi al meglio in 1-2 settimane”. SportFace.