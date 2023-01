Boniek | “Zaniolo non è ancora pronto per la Serie A” | Roma

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’ex giocatore dellaha espresso al Corriere dello Sport le sue opinioni su Nicolò: “Le persone che lo circondano non prendono le giuste decisioni. È un vero peccato, perché Nicolò possiede un potenziale incredibile e lo ha dimostrato in questi anni, nonostante il terribile doppio infortunio”. Un problema caratteriale quindi, mahasperanza che l’ex Inter possa fare un salto di qualità: “Deve migliorare nell’atteggiamento, nel modo di pensare, nel modo di fare. E può farlo, anche alla: Mourinho gli ha già detto che il primo febbraio saràa lavorare di nuovo con lui se resterà a Trigoria. La speranza è che possa finalmente fare quel salto di qualità, perché a mio avviso può fare grandi cose”.ha ...

