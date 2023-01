Atletica | Matteo Melluzzo ritocca il personale e Lorenzo Benati debutta Doppio podio ai Campionati del Mediterraneo

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) AidelUnder 23, andati in scena oggi a Valencia (Spagna), erano attesi soprattutto tre azzurri: Larissa Iapichino,. Già detto del successo della toscana nel salto in lungo con un poco esaltante 6.45, vediamo come sono andati gli altri due italiani di spicco impegnati in questa kermesse in terra ibeica.ha fatto il proprio debutto stagionale. Il 20enne, finalista con la 4×400 agli ultimi Europei e argento sui 400 metri agli Europei Under 20 nel 2021, si è cimentato sui 400 metri al coperto. Il laziale ha chiuso in terza posizione con il tempo di 47.71, dopoo che in batteria era risultato il migliore in 47.64. L’azzurro è stato preceduto dallo spagnolo Markel Fernandez (46.99) e ...