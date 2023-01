Pattinaggio di figura | Europei 2023 | 14 azzurri al via

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tutto pronto per i Campionatididi, evento in programma da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio sul ghiaccio della città della regione dell’Uusimaa, in Finlandia. Sono previste otto gare tra individuale maschile, individuale femminile, prove di coppia e danza sul ghiaccio. Saranno quattordici glia prendere parte alla prestigiosa rassegna continentale. Si tratta di Gabriele Frangipani (individuale maschile), Daniel Grassl (individuale maschile), Matteo Rizzo (individuale maschile), Lara Naki Gutmann (individuale femminile), Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (coppia), Sara Conti/Niccolò Macii (coppia), Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (coppia), Charlene Guignard/Marco Fabbri (danza sul ghiaccio) e Victoria Manni/Carlo Roethlisberger (danza sul ghiaccio). SportFace.

