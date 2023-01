Pallamano | le Finali di Coppa Italia in diretta su Sky Sport Arena e Eleven Sports Occhio al calendario

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si avvicinano sempre di più le Finals di2023 di, evento in scena in quel di Rimini dal 2 al 5 febbraio presso l’RDS Stadium. A poco più di una settimana dall’inizio della rassegna la FIGH attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato ilcompleto della competizione, parzialmente modificato per venire incontro alle esigenze televisive. Le duepreviste per domenica 5 gennaio infatti saranno trasmesse inTv su Skye in streaming sus, una copertura che sottolinea il grande interesse verso la disciplina. Entrambe le gare andranno in scena di mattina. Alle 11:30 ci sarà la gara femminile, mentre alle 13:30 quella maschile. La pianificazione delle ...

Sabato 4 febbraio ci saranno le semifinali e, nel pomeriggio di domenica 5 febbraio sono in programma le finali che assegneranno il trofeo. Si tratta della trentottesima edizione per la Coppa Italia di pallamano.