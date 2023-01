Oriana contro i Donnalisi al Gf Vip 7 | l’ipotesi di Nikita e il video sospetto

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, la convivenza sta diventando sempre più difficile. Dopo qualche giorno di calma apparente, il clima è tornato a essere teso. Anche questa volta, il tema centrale sono i contrasti tra Antonella Fiordelisi eMarzoli. La schermitrice, infatti, è convinta che la sua compagna di avventura voglia spingere Edoardo Donnamaria a lasciarla. È intervenuta anchePelizon per dare la sua opinione sull’argomento. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,provoca Edoardo:dalla parte di Antonella Fiordelisi Tra Antonella Fiordelisi eMarzoli non scorre buon sangue. È da diverse settimane che le due non fanno altro che provocarsi. Nella giornata di ieri, però, è successo ...

Fanpage.it

Anche nei giorni scorsi l'ex tronista anche nei giorni scorsi ha parlato diin maniera molto discutibile: "Guardate che lei è il male! Sì, secondo me quella è proprio il male. Non può essere ...Un'altra fan del programma condivide immediatamente queste parole e, concentrandosi su... Il direttore al momento non vuole schierarsio dalla parte dei concorrenti, ma si definisce ... Il GF ha detto di controllarti, Oriana Marzoli sbotta contro Wilma ... Dopo la puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip è andata in scena una lite furibonda tra Oriana e Daniele: Dal Moro sotto accusa per le sue parole Dopo essersi conquistati la scena durante la… Legg ...A chi si meraviglia di quello che dei ragazzini nella casetta di Amici fanno a Capodanno, bisognerebbe mostrare quello che i 40enni fanno nella casa del Grande Fratello VIP 7. Come quello che ieri ad ...