Concorsi docenti | novità in arrivo? Domani Sindacati al Ministero | “Assunzioni da GPS e idonei | concorsi regolari | percorsi abilitanti”

Orizzonte Scuola

Ma non è stilando una classifica che la questione sarà risolta, non è così che ipiù "... piuttosto, curare maggiormente la fase del reclutamento , degli studi di formazione, dei, del ...Poi c'è il tema della proroga delle graduatorie di merito deiordinari e straordinari. ... L'ex organico Covid deve essere prorogato come organico Pnrr, sia per gli ATA che per i, ... Mobilità 2023: ancora una volta niente domanda di passaggio di ruolo per docenti “ingabbiati”. Ministero non attiva il concorso abilitante Chi è il docente tutor che potrebbe essere inserito nelle scuole italiane a partire dal prossimo anno: funzioni, formazione e stipendio.La Confraternita “San Girolamo della Misericordia” di Licata ha organizzato il V° Concorso “Racconta il venerdì Santo a Licata”. Lo ha reso noto il Governatore della Confraternita, dottor Angelo Gambi ...