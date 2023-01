Il patriarca russo Kirill spera che scisma in Ucraina finisca

Agenzia ANSA

Il patriarca ortodosso russo Kirill ha affermato che lo scisma religioso in Ucraina finirà presto e che i suoi istigatori saranno puniti. "Non rimarrà traccia degli scismatici perché stanno eseguendo gli ordini". Il patriarca Kirill, braccio spirituale del regime e da sempre violentissimo nei toni, ha detto che "russi e ucraini sono un'unica nazione e la Chiesa deve fare di tutto affinché non diventino nemici".