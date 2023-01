Pattini d’argento film di stasera su Rai 1 | trama e cast della storia ispirata a “Romeo e Giulietta”

(Di martedì 3 gennaio 2023)d'argentodi Rai 1su Rai 1 va in onda “...

Tv Sorrisi e Canzoni

Lorenzo Di Palma Film 21:25 domani sera stasera in onda 03 Gen Una storia'amore romantica e appassionante sul ghiaccio che sfida anche le barriere sociali. È il film russo "" tratto dall'omonimo romanzo, molto popolare nell'Ottocento, della scrittrice Mary Mapes Dodge . L'ambientazione del libro era nei Paesi Bassi, ma è stata trasferita in Russia dai ...FILM Su Rai Uno dalle 21.25. Il giovane Matvey, di umili origini, vive a San Pietroburgo che'inverno si trasforma in un paesaggio da favola. Il ragazzo, dopo aver perso il lavoro ... “Pattini d’argento”: cast, trama e trailer