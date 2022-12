Emiliano Martinez | il nuovo eroe dell’Argentina

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si è parlato tanto di Lionel Messi, senza dubbio leader indiscusso di questa Argentina Campione del mondo, ma l’Albiceleste ha un. Grazie alle sue parate miracolose, soprattutto contro Olanda ai quarti e Francia in finale, il portiere si è preso la scena di questo Mondiale. Le qualità tecniche, mischiate ad una forte personalità sempre mostrata in campo, fanno del numero 1 dell’Aston Villa il miglior portiere del torneo. Da “scarto” dell’Arsenal al tetto del Mondo: lo strano percorso del “Dibu”comincia la sua carriera con l’Independiente, dove gli viene attribuito il soprannome Dibu, per via del suo aspetto tarchiato e con le lentiggini in volto. Nel 2010 il portiere viene acquistato dall’Arsenal, in cui viene impiegato per 2 anni nel ...