La gestione del Tettuccio - c’è la data per il via libera alle aperture pomeridiane

(Di venerdì 3 maggio 2024) Montecatini Terme, 3 maggio 2024 – Le Termepotrebbe tornare a essere aperte al pubblico nel pomeriggio a partire da lunedì 13 maggio. Pasquale Morano, direttore del comitato regionale toscano della Croce Rossa, a cui è stata affiladelle attività legate alla cura idropinica nell’edificio, ha preso l’impegno di riaprire i cancelli in questa fascia oraria, poche settimane fa. L’associazione non è competente per le visite turistiche nell’edificio, di cui dovrebbe curarsi la società, al momento in mezzo alla procedura di concordato preventivo in continuità. Morano però tiene molto a trovare una soluzione per la vicenda e, così, a breve, incontrerà il commercialista Luca Quercioli, nuovo amministratore delle Terme. L’intesa, a parte le questioni legate alla procedura concorsuale in atto, non sembra irraggiungibile. ...