Dynamite 01 05 2024 EVPs Rules

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. 7 giorni fa abbiamo assistito all’attacco ai danni di Tony Khan da parte dell’Elite. Vedremo le conseguenze di questo attacco ma non solo, perché siamo a Winnipeg città natale di Kenny Omega che farà il suo ritorno qui in AEW dopo un lungo periodo di assenza. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Via satellite da Jacksonville abbiamo Tony Khan che ci informa che non può lasciare la città a causa dei danni subìti 7 giorni fa e che produrrà la puntata a distanza. Il segnale ha però dei problemi e a causarne l’interruzione sono proprio i fratelli Jackson che ci dicono che in assenza di Tony Khan sono loro a comandare e che non possono essere licenziati per via di una clausola di ferro presente nel loro contratto. PROMO: Fa il suo ingresso il ...