Holden - duro colpo dalle anticipazioni di Amici | Lorella interviene

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ledella settima puntata del serale disono già trapelate, ma una cosa che è probabilmente passata inosservata è il guanto di sfida frae Mida. Un guanto che è stato vinto a tavolino dal secondo perché il primo…non ha preparato il brano. Unper colui che tutti indicano come il vincitore annunciato.di: allievo eliminato, le sfide e gli ospiti della serata https://t.co/vjRIhLkJcB — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 2, 2024, infatti, non avrebbe preparato il guanto di sfida sulla creatività per mancanza di tempo.di SuperGuidaTv si legge: “non è riuscito a preparare il brano perché doveva fare l’EP. Ha lavorato sul suo brano fino alle 6 di ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale” Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? ... Continua a leggere>>

Amici 23: SPOILER anticipazioni Serale di sabato 4 maggio! Chi è stato eliminato - Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella prossima puntata del Serale di Amici 23: chi sono gli allievi al ballottaggio finale Continua a leggere>>

Amici, spoiler del 4/05: Mida in bilico, holden non disputa la sfida e perde a tavolino - Le anticipazioni tratte da questa nuova registrazione, inoltre, rivelano che c'è stato spazio per un guanto di sfida tra holden e Mida. Il cantante del team di Rudy Zerbi, però, ha perso a tavolino lo ... Continua a leggere>>

Amici 23, anticipazioni 4 maggio: Dustin passa, Christian in bilico per l'eliminazione - Le anticipazioni di questa settima puntata del 4 maggio ... contrariati dal fatto che la giuria in quella occasione, avesse preferito salvare holden. Nonostante le polemiche social, la trasmissione di ... Continua a leggere>>