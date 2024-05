Ucraina - Margelletti | La Russia non si fermer - rischio totale di guerra in Europa

(Di venerdì 3 maggio 2024) La situazione sul fronte orientale, in, è drammatica. È molto probabile che i paesi occidentali, a partire da Francia e Regno Unito, saranno costretti a mandare i propri...

ucraina, margelletti: «La Russia non si fermerà, rischio totale di guerra in Europa» - La situazione sul fronte orientale, in ucraina, è drammatica. È molto probabile che i paesi occidentali, a partire da Francia e Regno Unito, saranno costretti a mandare i ... Continua a leggere>>

Israele, Iran e incubo attentati in Italia. Esperti e analisti a Il Tempo: cosa succede adesso - L'attacco dell'Iran a Israele fa emergere nuovi scenari sulla situazione esplosiva in Medio Oriente mentre anche in Italia si innalza ... Continua a leggere>>