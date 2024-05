The Legend of Zelda | un bacio a sorpresa tra Link e Midna ha stupito i fan

(Di venerdì 3 maggio 2024) I fan di Theofsono rimasti letteralmente senza parole in queste ore quando hanno scoperto cheha in realtà già baciato una donna in un prodotto ufficiale della serie… e no, non si tratta della Principessama di un altro iconico personaggio del franchise:! IGN.com ha riportato prontamente questa recente scoperta della community, segnalando che l’eroe di Hyrule è stato protagonista di uncon il personaggio di Twilight Princess in un manga ufficiale, autorizzato di conseguenza dalla stessa Nintendo. Ilin questione proviene nello specifico dalla serie Theof: Twilight Princess di Viz Media, manga diviso in 11 volumi e scritto e disegnato da una coppia di mangaka giapponesi, A. Honda ...

“Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’accordo con il Comicon , ormai sono anni che lo facciamo. La manifestazione ricade sempre nel ponte tra il 25 aprile e il primo maggio, quindi come Trenitalia abbiamo potenziato tutti i collegamenti ferroviari , in particolar modo sulla linea metropolitana 2 che ... Continua a leggere>>

The legend of zelda, quando potrebbe uscire il film live-action - Attesissimo dai fan del videogioco e non solo, il live-action di The legend of zelda si farà: proviamo allora a fare il punto della situazione e cercare di capire quando potrebbe uscire il ... Continua a leggere>>

The legend of zelda, il regista Wes Ball conferma: Link parlerà nel film - Wes Ball sarà presto nei cinema con Il regno del Pianeta delle Scimmie, ma, in agenda, il regista ha già un progetto estremamente ambizioso come il film live action di The legend of zelda che verrà ... Continua a leggere>>

legend of zelda: il film dovrà essere realistico e credibile, per il regista - Il regista del film di legend of zelda sembra non avere intenzione di ricorrere a molti effetti speciali, dicendo che dovrà essere reale. Continua a leggere>>