Antonio Conte - clamoroso ritorno di fiamma | Milan e Napoli fregat - dove va

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sogno proibito di tanti, in particolare delaspetta ancora il. Nel frattempo, però, vacilla per un'offerta non di poco conto da parte del suo ex proprietario del Chelsea, Todd Boehly che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro per farlo tornare a Londra ad allenare. Lo scrive Enrico Currò sulle pagine de La Repubblica. Il pugliese ci pensa, vorrebbe rimanere in Italia, ma il richiamo della Patria potrebbe venire meno con un'offerta importante del genere. Se proprio la Juve non fosse possibile (la destinazione più gradita) e non potesse anche il, che guarda ad altri allenatori dati i determinati criteri della società (nonostante i vecchi colloqui con Ibrahimovic), il fronte del no è fin qui stato prevalente. L'alternativa resta sempre il. ...