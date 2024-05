Bolkestein - stop alle deroghe | Roma adesso batta un colpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Spezia, 3 maggio 2024 – Il cerinoè passato direttamente ai Comuni. Una materia così delicata e combattuta da anni a suon di proroghe e virtuosismi in punta di codice viene affidataamministrazioni comunali che hanno la gestione dei litorali. Piccoli enti, come nel caso di Ameglia che vanta meno di 5 mila abitanti, che devono trovare una risposta alladopo che la settima sezione del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sulle concessioni balneari annullando la data del 31 dicembre e anticipando dunque le gare. A quando? E come ? Le domande se le stanno ponendo centinaia di Comuni in tutta Italia, che in questo momento hanno tutti un unico pensiero rivolto al Governo. Determinate soluzioni dovrebbero essere di esclusiva appartenenza del Parlamento e del Governo e non certo delle singole amministrazioni ...