Gp Miami | orario Sprint - qualifiche e gara Come vedere in tv e streaming

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Il Mondiale di Formula 1 fa tappa il Florida per il Gp di, sesto appuntamento della stagione 2024, che sarà visibile in diretta tv e. Prosegue la caccia a Max Verstappen, trionfatore in 4 delle prime 5 gare dell’anno e reduce dal successo ottenuto a Shanghai. La Ferrari, che in America si presenta con un’inedita livrea rossa e blu, punta a impensierire la Red Bull pigliatutto nonostante l’assenza di aggiornamenti di rilievo. Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a contrastare il team con le ali nelladi sabato e nel Gp di domenica. Tutto il weekend sarà trasmesso in tv in diretta da Sky Sport su Sky Sport F1. In, ogni sessione fino al Gp su Now. TV 8 proporrà in differita la, lee il Gp. Venerdì 3 maggio ...