Chiarimento tra Oriana e Antonella | la Fiordelisi svela i retroscena

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 3 maggio 2024) QuandoMarzoli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha subito legato cone per qualche tempo le due sono state delle vere partner in crime, poi però il loro rapporto si è incrinato, la venezuelana si è avvicinata a Giaele e Micol, mentreha trovato un’alleata in Nikita. Da quel momento lae la Marzoli sono diventate nemiche giurate e se ne sono dette di tutti i colori (regalandoci però delle catfight degne di nota). Ad un anno dalla fine dell’ultimo GF Vip, tra due ex gieffine c’è stato une adesso pare siano bff. Iltra, parla la. Laieri su Twitter ha parlato della reunion con ...