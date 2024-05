Europa League - Marsiglia-Atalanta termina 1-1

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Una bolgia, ma la Dea c’è.si affrontano al Velodrome per un posto nella finale die il primo atto1-1. Il secondo si giocherà a Bergamo il 9 maggio. Giusto il tempo per studiare ancora meglio gli avversari che stasera si sono dimostrati tosti tosti. Ma ad andare in vantaggio per prima è l’all’11’ con Scamacca che capitalizza un passaggio di Koopmeiners e insacca alle spalle di Pau Lopez. Al Velodrome scende il gelo, però ilnon sbanda e tre minuti dopo sfiora il pari con un lancio che scavalca il portiere Musso. Idea buona, ma Kolasinac e soprattutto la sua testa dicono no spedendo il pallone sul fondo. Il pareggio però è nell’aria. E dopo l’infortunio allo stesso Kolasinac sostituito da ...

