Ultim’ora Di Marzio - niente Conte | qual è l’allenatore più vicino al Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arrivano importanti novità circa il nuovo allenatore del, con Antonioche non sarebbe più la prima scelta di De Laurentiis. Ultime quattro gare per ilin questa deludente stagione in cui gli azzurri non hanno mai saputo difendere il titolo da campione d’Italia. La pessima annata dei partenopei ha portato a una classifica deficitaria, con laificazione alle Coppe Europee ormai lontanissima e, inoltre, con ben tre cambi di allenatore in panchina. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di modificare profondamente la squadra, ma tutto dovrà essere concordato con il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. E se per il ruolo di d.s. si attende solo l’annuncio della nomina di Giovanni Manna, per quello deldovremo aspettare un po’ di più. Il giornalista di ...