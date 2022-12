Wijnaldum | regalo di Natale per Mourinho

(Di sabato 10 dicembre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 12/09/2022 In onda alle 19:39 TEC L’olandese continua a riprendersi dalla frattura alla tibia L’ex PSG è tornato a lavorare in campo con il pallone La migliore notizia di questa pausa per il Qatar Coppa del Mondo 2022per Josephviene da Dubai. molti giocatori di Roma Stanno trascorrendo alcuni giorni rilassanti nel Emirati Arabis e tra loro c’è Giorgioancora in fase di recupero dalla frattura alla tibia riportata con la Roma lo scorso 21 agosto, prima del match contro la Cremonese. Da poco più di un mese il centrocampista olandese non aggiornava tramite i social l’evoluzione della sua forma fisica. Ed è che, dopo settimane di allenamento in palestra, l’olandese è tornato a ...

Qualche giorno fa ha compiuto 32 anni ma ilpiù grande ora lo aspettano la Roma e i suoi ... "N on so selo avremo alla ripresa subito, nel 2023". Il recupero dell'olandese procede ...... però, vorrebbe almeno un centrocampista in più (considerando che non sa come rientrerà), ... Chissà se Mou riuscirà allora a farsi fare un altroo no Tutta la Serie A TIM è su DAZN. ... Mou, un regalo sotto l'albero: Wijnaldum torna in gruppo a Natale Il centrocampista della Roma sta recuperando dall'infortunio alla tibia subito prima della partita con la Cremonese a inizio stagione ...