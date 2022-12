(Di sabato 10 dicembre 2022) Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICEsi è concluso e per le squadre italiane il bilancio parla di una vittoria e una sconfitta. Ecco come sono andate le cose. Are, lontano da casa, è stato il Val: un 1-3 connte sulla pista dei Moser Medical Graz99ers, maturato grazie alle reti di Deluca e Archambault per lo 0-2 momentaneo dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, diventato poi 1-3 appunto in seguito al botta e risposta sull’asse Yogan-Harju, con quest’ultimo a realizzare nella più classica delle situazioni di “Empty net”, dopo che gli austriaci avevano provato in tutti i modi a pareggiare. Are invece, sempre in, è stato l’. Il finale recita 5-2 ...

... per il derby non si esclude - ponte permettendo - che all'AcinqueArena si possa per la prima volta superare quota mille . Una circostanza notevolissima per l'italiano a qualsiasi livello;...Inoltre, non bisogna dimenticare che i ragazzi dell'HCMV Varesesaranno impegnati in una "due giorni" allettante e fortemente stimolante in casa , proprio alla AcinqueArena che, ora più ... Hockey, ICE League 2022-2023: Val Pusteria vince in trasferta, Asiago perde "Tu non chiedermi perché non ci sono quando giocano i gialloneri...": è hockey-mania a Varese. In attesa di un altro pienone domani alle 18.30 per il derby con il Como, ecco una carrellata con i volti ...