Napoli | Simeone ha convinto | gli azzurri lavorano al riscatto

(Di venerdì 9 dicembre 2022)hail, pochi mesi e tanti gol da subentrato o in assenza di Osimhen, De Laurentiis prepara ildal Veronahail, pochi mesi e tanti gol da subentrato o in assenza di Osimhen, De Laurentiis prepara ildal Verona. Secondo quanto riportato da Il Mattino, glilavoreranno per riscattare il Cholito in vista della prossima stagione e dovranno trattare con l’Hellas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Riscatto, De Laurentiis ha deciso 'La riserva d'oro'. Così viene ribattezzato Giovannida Il Mattino secondo cui la scelta è già stata fatta da De Laurentiis che è rimasto ...E che ilpossa mutare pelle tattica nel corso della stessa partita è un vantaggio non da ... Chi dovrà maggiormente sacrificarsi in un ruolo da rincalzo è. Un altro attaccante che ...Stando a quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, il Napoli a fine stagione riscatterà dall’Hellas Verona Giovanni Simeone.Seconda amichevole in Turchia per il Napoli: avversaria il Crystal Palace. Le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.