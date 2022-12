Massimiliano | video - accusa all' Italia ' Perché non ho potuto morire qui?'

Si è spento il 44enne malato di sclerosi accompagnato in Svizzera dall'Associazione Coscioni. Il suo è un testamento politico: 'Volevo avere i miei cari vicino, ma chi fa le leggi si volta dall'altra .Nel suo ultimomessaggioaveva dichiarato : "Sono quasi completamente paralizzato e faccio fatica anche a parlare. Da un paio di anni siccome non ce la faccio più, questo corpo è ...Massimiliano (detto Mib) aveva un sogno, se tale si può definire una richiesta di suicidio assistito: morire in Italia. Non l'ha realizzato. Per farsi accompagnare alla fine della sua vita e dei suoi ...Massimiliano, 44enne toscano, affetto da sclerosi multipla, è stato accompagnato, tramite un'azione di disobbedienza civile dall'iscritta all'Associazione Luca Coscioni Felicetta Maltese, attivista d ...