LA NAZIONE

Francesco Felici, diciassette anni di Bastia, dopo la vittoria in Turchia, è numero 7 al mondo della sua ...Ama le coreografie e tutto ciò che rientradefinizione di trasformismo ed evoluzione . Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scriveline per ... "Io, nella top ten internazionale wheelchair tennis junior. Ora punto allo Slam" L’attaccante belga, spesso infortunato nei mesi premondiali, è a tutti gli effetti un nuovo acquisto per Inzaghi. Che riavrà anche Correa e Onana ...La nostra rubrica Top & Flop del torneo di Eccellenza relativamente alle sfide della 16^ giornata di campionato.SQUADRA COPERTINA - Gran bel colpo da parte del Branca che finora in casa non aveva in r ...