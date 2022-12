(Di venerdì 9 dicembre 2022)che tie regalati un gioiello personalizzato con Armomosaico. Domenica 11 e 18, presso il laboratorio di Micrò Mosaici Moderni in viale Venezia 223 a, potretere la vostra stagione cromatica e creare il gioiello su misura per voi, con i vostripersonali in un’esperienza tutta al femminile. Chiara Lovo, maestra mosaicista diplomata presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, con la collaborazione di una consulente di, vi aiuterà nella progettazione del vostro gioiello in mosaico, che realizzerà personalmente. Potrete scegliere tra ori colorati e vetri veneziani, marmi italiani e ceramiche artigianali. Chiara saprà consigliare il gioiello migliore per rappresentare la ...

Clicca ei tailleur più stilosi. Power suit colorati. Chi di noi non ha almeno un completo ... Via libera al colore, alle sfumature calde o fredde a seconda delle regole dell'. Ce lo ...Il suo primo libro,(Vallardi, 2019) è diventato un autentico caso editoriale, a cui è seguito il best seller Forme (Vallardi, 2020) e il programma televisivo Revolution -i tuoi ... Armocromia: scopri i colori che ti valorizzano. A Udine 11 e 18 dicembre Uno strumento indispensabile, con 305 pagine, ricco di succose curiosità e utili informazioni pratiche, per chi lavora nella moda, nel design, nella grafica, ma anche per semplici appassionati del col ...